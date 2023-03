Für sechs Tage fahren zwischen Magdeburg Hbf und Haldensleben keine Abellio-Züge. Bildrechte: MDR/Jonas Dahmen

Grund für die Streckensperrung sind laut Abellio Bauarbeiten durch den Schienennetzbetreiber DB Netz AG. Statt Bahnen werden Busse unterwegs sein, die mindestens doppelt so lange für die Fahrt benötigen. In Haldensleben soll laut Abellio Anschluss in und aus Richtung Wolfsburg bestehen.



Informationen zu allen Fahrzeiten finden Reisende in den Verkehrsmeldungen auf www.abellio.de/verkehr-aktuell, in der INSA-Fahrplanauskunft und der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn. Informationen zu Fahrplanänderungen gibt es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800 223 55 46.