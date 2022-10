Was wann auf welcher Strecke ausfällt Laut Abellio können von Freitag, 21. Oktober, 17:30 Uhr, bis Samstag, 22. Oktober, 6 Uhr, keine Züge zwischen Halle und Sangerhausen fahren. Dasselbe gilt für Samstag, 22. Oktober, 17:30 Uhr, bis Sonntag, 23. Oktober, 6 Uhr. Betroffen sind Abellio zufolge die Linien RE 8 (Halle-Leinfelde), RE 9 (Halle-Kassel) und die S7 (Halle-Lutherstadt Eisleben).



Abellio kündigte an, einen Ersatzverkehr mit Bussen einzurichten. Dieser könne aber nicht im Takt der Züge verkehren. Es stünden nur wenige Busse zur Verfügung. Sie halten in Röblingen am See und Lutherstadt Eisleben. Zusätzlich seien Großraumtaxis unterwegs.