Sachsen-Anhalt will in unmittelbarer Nähe zur Justizvollzugsanstalt Volkstedt im Kreis Mansfeld-Südharz eine Abschiebehaftanstalt mit bis zu 30 Plätzen bauen. Ausreisepflichtige wie abgelehnte Asylbewerberinnen und Asylbewerber sollen dort vor ihrer Rückführung vorübergehend untergebracht werden.

Die Landesregierung billigte am Dienstag den gemeinsamen Vorschlag des Finanz- und des Innenministeriums für den Standort Volkstedt, teilte die Staatskanzlei mit- Derzeit sei Sachsen-Anhalt auf Kooperationen mit anderen Ländern angewiesen, um Ausreisepflichtige unterzubringen. In diesem Jahr sind deshalb nach Angaben des Innenministeriums 14 Personen in Haftanstalten in anderen Bundesländern untergebracht worden. Fast 260 Abschiebungen seien gescheitert.