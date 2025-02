30 Plätze für Abschiebehaft Abschiebegefängnis in Volkstedt soll Ende 2027 einsatzbereit sein

26. Februar 2025, 12:02 Uhr

Ab Ende 2027 soll das Abschiebegefängnis in Volkstedt einsatzbereit sein, in dem bis zu 30 ausreisepflichtige Menschen festgehalten werden können. So will das Land Sachsen-Anhalt verhindern, dass Abschiebungen scheitern, weil die Behörden Ausreisepflichtige nicht antreffen.