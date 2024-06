Ähnlich klingt es auch bei der Mutter in Blankenheim: Ihrer Wahrnehmung nach sind es vor allem junge Menschen gewesen, die die AfD gewählt haben. "Wenn man sich da mal mit ein paar Menschen unterhält, habe ich das von einigen so gehört", erzählt sie. "Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie sich eigentlich mit dem Parteiprogramm an sich gar nicht so richtig beschäftigt haben." Welche Altersgruppen tatsächlich AfD gewählt haben, lässt sich nicht überprüfen, denn ohne die Nachbefragung, die bei der Kommunalwahl ausbleibt, fehlen die nötigen Daten.

Allerdings passt zu der Vermutung, was ein 20-Jähriger in Blankenheim erzählt: Er sei sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis, erzählt er, während er seine Sachen aus dem gerade abgestellten Auto sammelt: "Ich will, dass sich etwas ändert. Und ich habe die Hoffnung, dass das mit dem Wahlergebnis auch etwas werden könnte." Auf die Frage, welche Veränderung er sich erhoffe, sagt er, es solle den Menschen besser gehen: "Es ist alles so teuer geworden, in den Supermärkten, in den Tankstellen. Das funktioniert so nicht mehr." Auch der politische Umgang mit Geflüchteten spiele für ihn eine Rolle: "Ich habe ja nichts gegen die. Aber wer faul ist und nicht arbeitet, kann das ja auch woanders tun."