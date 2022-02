Der Kreisvorsitzende der AfD in Mansfeld-Südharz und Bundestagsabgeordnete Robert Farle nutzt den Tod eines Feuerwehrmanns aus Sangerhausen für politische Zwecke, indem er ihn mit einer Schutzimpfung gegen das Coronavirus in Zusammenhang bringt. Das sei falsch, wehren sich die Geschwister des Toten in einem Artikel der Mitteldeutschen Zeitung. Mitglieder der Partei haben in der Vergangenheit immer wieder Angst vor Impfungen geschürt.