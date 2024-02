Bei der Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde Allstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz gibt es eine Stichwahl. In der ersten Runde am Sonntag konnte niemand von den fünf Kandidatinnen und Kandidaten die nötige Mehrheit erreichen. In die Stichwahl am 25. Februar gehen der parteilose Daniel Kirchner und Christin Beyer-Kögel von der CDU. Noch-Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) war nach 20 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl angetreten, sondern geht in den Ruhestand.