Das rund 18 mal 4 Meter große betroffene Banner stammt vom Fotografen Matthias Ritzmann. Es zeigt Porträts von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und wurde erst am Donnerstag im Rahmen des Projekts "All you can meet" installiert. Die Ausstellung "Glühende Horizonte" mit Installationen und Kunstaktionen soll am 17. Mai in der Innenstadt eröffnet werden.