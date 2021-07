In seiner Antrittsrede sprach Schörder von Mammutaufgaben in den Bereichen Wirtschaft, Infrastruktur und Digitalisierung. Bei diesen Aufgaben sollen ihm auch seine Kontakte nach Magdeburg helfen. "Es ist wichtig, nicht nur mit Forderungen vor einer geschlossenen Tür zu stehen, sondern mit am Verhandlungstisch zu sitzen", so Schröder. Das versuche er im Rahmen des Möglichen für seine Region zu nutzen. Seine Aufgaben als Landrat wolle Schröder mit Vorfreude, Demut und Respekt angehen.