Mansfeld-Südharz Mann bei Angriff in Eisleben schwer verletzt

Ein 43 Jahre alter Mann hat am Freitagabend in einem Supermarkt in Lutherstadt Eisleben zwei Männer und eine Frau beleidigt und auf sie eingeschlagen. Ein 66-Jähriger ist dabei schwer verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und verhetzender Beleidigung.