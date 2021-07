Gegen die IS-Rückkehrerin Leonora M. aus Sangerhausen ist offenbar Anklage erhoben worden. Das schreibt am Mittwoch die Mitteldeutsche Zeitung und beruft sich auf Informationen des Oberlandesgerichts in Naumburg . Der Generalbundesanwalt wirft Leonora M. demnach vor, Mitglied einer ausländischen Terrororganisation gewesen zu sein. Die heute 21-Jährige soll zudem Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit geleistet und gegen das Waffengesetz verstoßen haben. Wann der Prozess beginnt, ist dem Bericht zufolge noch unklar.

Leonora M. war 2015 als 15-Jährige aus Sangerhausen nach Syrien gegangen und hatte sich dem Islamischen Staat angeschlossen. In der IS-Hochburg Rakka wurde sie zur Drittfrau von Martin L., der als einer von wenigen Deutschen dem IS-Geheimdienst angehörte. Ihr wird außerdem vorgeworfen, in einem Krankenhaus des Islamischen Staat als Pflegekraft gearbeitet zu haben. Zeitweise sollen sie in ihrer Wohnung eine jesidische Frau als Sklavin gehalten und diese schließlich weiterverkauft haben.