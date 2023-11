Mit Sonar- und Metallsonden suchen Unterwasserarchäologen derzeit den Grund des Süßen Sees bei Eisleben im Landkreis Mansfeld Südharz nach 3.000 Jahre alten Pfahlbauten ab. Nach Aussage des Projektleiters und Unterwasserarchäologen vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Halle, Sven Thomas, ist es naheliegend, in den flachen Seen Mitteldeutschlands Pfahlbauten zu vermuten. Bisher sei dafür in Mitteldeutschlands aber noch kein archäologischer Beweis gelungen.