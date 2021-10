In den mitteldeutschen Aryzta-Werken arbeiten mehr als 1.600 Beschäftigte, davon 160 in Nordhausen und ca. 1.500 in Eisleben. In den Betrieben werden Tiefkühlbackwaren für verschiedene Handelsketten sowie die Gastronomie und Bäckereien produziert. Der Konzern ist nach eigenen Angaben mit 53 Großbäckereien in 29 Ländern und weltweit etwa 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines der größten Bäckereiunternehmen der Welt und europäischer Marktführer für Tiefkühlbackwaren.



In Deutschland arbeiten mehr als 3.000 Menschen für Aryzta und produzieren 5.000 verschiedene Backartikel. Täglich werden nach Angaben des Unternehmens 10 bis 15 Millionen Produkte hergestellt. In den alten Bundesländern gibt es den Standort in Gerolzhofen (Bayern).