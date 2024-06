Zahlreiche weitere Asylbewerber und zahlreiche andere Helfer sind derzeit nach Darstellung des Landkreises an den Aufräumarbeiten beteiligt. Im Zuge der Aufräumarbeiten an der Helme seien 64 Asylbewerber angefragt worden. Einige hätten wegen attestierter Erkrankungen abgesagt, andere hätten wegen ihrer Teilnahme an Integrations- und Sprachkursen nicht teilnehmen können. 40 Menschen hätten zugesagt und mitgeholfen.