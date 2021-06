"Das ist eine prächtige, außergewöhnlich große Kirche, die den Rang dieses Ortes in der Ottonen Zeit belegt", sagte Projektleiter und Archäologe Felix Biermann. Das Gebäude ist für ein eine Pfalzkirche größer als erwartet, meint Biermann. "Mit 30 Meter Länge und etwa 20 Meter Breite hat Otto eine Kathedrale in Kleinformat bauen lassen", ergänzt er.

Die Kirche wurde vor 968 gegründet und ist, so berichtet der zeitgenössische Chronist Thietmar von Merseburg, der heiligen Radegundis, Prinzessin in Thüringen, geweiht. Das Gotteshaus existierte etwa 500 Jahre und wurde in der Reformationszeit abgetragen. In der Spätzeit hatte sich die Bedeutung von einer Pfalzkirche zu einer lokalen Wallfahrtskirche gewandelt. "Wir haben aus dem 14. und 15. Jahrhundert etliche Münzen und einen Kachelofen, ferner das Fragment einer Kirchenglocke gefunden", sagte Biermann.