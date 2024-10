Bildrechte: imago/7aktuell

Zwischen Querfurt und Eisleben Auto geht in Flammen auf: A38 nach Unfall stundenlang gesperrt

20. Oktober 2024, 10:38 Uhr

Die A38 im Süden von Sachsen-Anhalt wurde nach einem Unfall in der Nacht auf Sonntag für mehrere Stunden gesperrt. Ein Fahrzeug war dort in Brand geraten und Öl auf die Fahrbahn gelaufen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Mittlerweile ist eine Fahrspur in Richtung Göttingen wieder befahrbar.