Bei Eisleben Auto geht in Flammen auf: Unfall verursacht großen Sachschaden auf A38

21. Oktober 2024, 14:39 Uhr

Auf der A38 im Süden von Sachsen-Anhalt hat es in der Nacht auf Sonntag einen Unfall gegeben. Laut Polizei sind zwei Autos zusammengestoßen, eines geriet in Brand. Eine Person wurde leicht verletzt. An den Leitplanken und auf der Fahrbahn entstanden rund 50.000 Euro Schaden. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt.