Mit dem April haben umfangreiche Sanierungsarbeiten auf der Autobahn 38 zwischen Berga in Sachsen-Anhalt und Heringen in Thüringen begonnen. Insgesamt 9,3 Kilometer lang ist der Autobahn-Abschnitt. 33,7 Millionen Euro sollen hier nach Angaben der Autobahn GmbH Ost in die Sanierung der maroden Fahrbahnen fließen. So soll unter anderem der Asphalt durch langlebigeren Beton ersetzt werden, weil der Verkehr auf der Südharz-Autobahn hier zunimmt. Vor 17 Jahren war der Abschnitt der A38 freigegeben worden.

Die Vorbereitungen laufen

Die Autobahn GmbH des Bundes investiert rund 34 Millionen Euro in den Streckenabschnitt. Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock Am Montag haben die Vorbereitungsarbeiten begonnen. Der Verkehr wird nun halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Dafür mussten zum Beispiel Nothaltebuchten für Lkw eingerichtet werden. Auch Markierungen werden bald noch aufgebracht. Nach Ostern beginnen dann die eigentlichen Sanierungsarbeiten. Los geht es in Fahrtrichtung Göttingen. In der Baustelle gilt dann voraussichtlich Tempo 60.

Vollsperrung Richtung Göttingen