An 63 Tagen von Juni bis November 2022 war der automatisierte Shuttlebus durch Stolberg gerollt. Laut den Zahlen des Abschlussberichtes legte er dabei 1.455 Kilometer zurück und transportierte insgesamt 2.000 Fahrgäste auf dem 3,2 Kilometer langen Rundkurs. Bis zu elf Mal am Tag musste das Fahrzeug von einem Operator, der aus Sicherheitsgründen immer mit an Bord war, notgestoppt werden, etwa weil Autos auf der Strecke parkten oder der Shuttlebus scharf überholt wurde.