Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit: Der Deutschen Bahn fehlen Mitarbeiter, um das Stellwerk in Lutherstadt Eisleben zu besetzen, erklärt Stefan Dietrich vom Unternehmen Abellio im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. "Am Wochenende war den gesamten Sonntag über das Stellwerk in Lutherstadt Eisleben durch den Netzbetreiber nicht besetzt. Wir konnten auf der Strecke Sangerhausen-Röblingen nicht fahren und mussten ein Schienenersatzverkehr einrichten." Das private Schienennahverkehrsunternehmen fährt in dem Bereich mehrere Regionallinien.