Der Ausgangspunkt war der Kupferschiefer, ein Gestein mit einem vergleichsweise geringen Kupfergehalt von etwa einem bis drei Prozent. Nach dem Abbau wurde das Erz in Schmelzhütten verarbeitet. In einem ersten Schritt entstand Rohkupfer , das jedoch noch zahlreiche Verunreinigungen wie Schwefel, Eisen, Silber oder Nickel enthielt.

Dieses Rohkupfer wurde anschließend in einem Raffinationsherd erneut eingeschmolzen. Durch gezielte Sauerstoffzufuhr oxidierten die unerwünschten Begleitelemente und konnten so entfernt werden. Das Ergebnis war ein hochreines, formbares Kupfer mit rund 99,5 Prozent Reinheit – das Mansfelder Feuerraffinat.

Mit der zunehmenden Elektrifizierung ab dem 19. Jahrhundert stieg die Nachfrage nach hochleitfähigem Kupfer sprunghaft an. Mansfelder Feuerraffinat war hierfür bestens geeignet und wurde unter anderem in Stromleitungen, Elektromotoren und Transformatoren eingesetzt. Ab 1938 wurde in Mansfeld auch Elektrolytkupfer produziert, das durch elektrochemische Verfahren noch höhere Reinheitsgrade erreichen konnte. Dennoch hielt sich das traditionelle Feuerraffinat in der DDR – nicht zuletzt aus Gründen der industriellen Kontinuität – noch bis weit ins 20. Jahrhundert.