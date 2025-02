Im Seegebiet Mansfelder Land ist eine 84 Jahre alte Frau auf einen falschen Polizisten hereingefallen. Wie die Polizeiinspektion Halle mitgeteilt hat, wurde die Frau am Samstag von dem Betrüger angerufen. Der erklärte ihr, dass sie Opfer eines unmittelbar bevorstehenden Raubes werden könnte. Die Seniorin sei so unter Druck gesetzt worden, dass sie Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrags in einem Topf vor der Haustür abgestellt habe.