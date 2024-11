Nach einem Überfall auf eine Bäckerei in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Wie die Polizei mitteilte, hat der Mann sich am Montag in Thüringen gestellt. Er wurde vorläufig festgenommen und nach Halle überstellt. Der Thüringer sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt, hieß es.