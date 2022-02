Nur sechs Kilometer sind es von Bornstedt bis zur A38, nach Halle und Leipzig dauert es mit dem Auto kaum länger als eine Stunde. Eine Anbindung, die für große Unternehmen durchaus interessant sein könnte – doch Bornstedt hat kein Gewerbegebiet ausgewiesen. Diese Entscheidung sei Anfang der 1990er Jahre getroffen worden, damals noch ohne sein Zutun, sagt Lars Rose, der seit 2008 Gemeindebürgermeister ist.

Unglücklich ist er darüber jedoch nicht: "Hätten wir damals für viel Geld ein Gewerbegebiet eingerichtet, hätten wir heute wahrscheinlich nur noch mehr Schulden", sagt er. Es gebe genug Beispiele von kleinen Gemeinden, die sich bei der Finanzierung von Gewerbegebieten verhoben hätten und bis heute vergeblich auf die Ansiedlung großer Unternehmen warteten.

Schlechte Aussichten für kleine Geschäfte

Im Erdgeschoss dieses Hauses befand sich bis vor einigen Jahren der letzte Dorfladen in Bornstedt. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer Der letzte Dorfladen in Bornstedt schloss vor ein paar Jahren. Seitdem laufe auch ihr Geschäft deutlich schlechter, erzählt Karin Herrmann, die seit 15 Jahren als Solo-Selbständige einen kleinen Blumenladen in Bornstedt betreibt. "Wenn die Leute eh in den Supermarkt fahren müssen, nehmen sie von dort die billigen Blumen mit", berichtet sie. Das einzige, was sie noch über Wasser halte, sei der Verkauf von Grabschmuck.

Wie viele im Ort wünscht sie sich einen neuen Dorfladen, der die Wirtschaft wieder ankurbeln könnte. Auch Bürgermeister Rose hätte den gern, doch die Gemeinde besitze keine geeignete Immobilie, die sie dafür zur Verfügung stellen könnte, sagt er. Der letzte Dorfladen wurde inzwischen zu Wohnungen umgebaut.

Vielerorts Investitionsbedarf

Sanierungsbedürftig: die Gehwege in Bornstedt Bildrechte: MDR/Lucas Riemer Gegenüber der alten Schule, in der heute Lars Roses Büro untergebracht ist, liegt die Bornstedter Turnhalle, in der unter anderem die Kunstradfahrerinnen und -fahrer von Blau-Weiß Bornstedt trainieren. Bernd Rinkleib ist ihr Abteilungsleiter in dem Sportverein. Er wünscht sich dringend ein neues Dach für die alte Halle. Immerhin: Teile des Gebäudes konnte die Gemeinde mithilfe von Fördermitteln, etwa vom Landessportbund, bereits sanieren. "Außerdem", sagt Rinkbein, "müssten die Gehwege im Ort dringend auf Vordermann gebracht werden, damit alte Leute mit Rollatoren sie benutzen können."

Bürgermeister Rose kennt diese Probleme, doch viel Spielraum hat er nicht. Gerade mal 35.000 Euro jährlich bekommt er als Investitionspauschale vom Land überwiesen, um etwa Sanierungsmaßnahmen zu finanzieren. "Bei den heutigen Preisen kommen Sie damit nicht weit", sagt er. Seit drei Jahren spart die Gemeinde bereits die Investitionspauschale, um damit eine Sanierung am Bornstedter Wahrzeichen, der 1100 Jahre alten Burgruine, zu finanzieren.

Bürgermeister setzt auf Eigeninititative und Zusammenhalt

Die mehr als 1100 Jahre alte Burgruine ist das Wahrzeichen Bornstedts. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer Um einen neuen Dorfladen herzurichten, die Gehwege von Schlaglöchern und Unebenheiten zu befreien oder das Turnhallendach dauerhaft abzudichten, bleibt Rose nur die Hoffnung auf Fördermittel. Etwa zwei bis drei Anträge für solche Gelder stelle die Gemeinde pro Jahr, das sei jedes Mal mit viel bürokratischem Aufwand verbunden – und längst nicht immer von Erfolg gekrönt, berichtet der Bürgermeister.

Er setzt deshalb auch auf einen anderen Faktor: Den Zusammenhalt in der Gemeinde. Es gebe engagierte Vereine und Menschen in Bornstedt, die gemeinsam viel erreichen könnten, sagt Rose. Das beste Beispiel sei der neue Spielplatz vor der Turnhalle: "Wir sind losgelaufen, haben Spenden gesammelt, Sponsoren gesucht und den Spielplatz schließlich in Eigeninitiative zusammen mit dem Sportverein Blau-Weiß Bornstedt errichtet."

Und so hätten die klammen Kassen letztlich sogar eine positive Seite für die Gemeinde, findet der Bürgermeister: "Wenn wir so ein Projekt gemeinsam stemmen, schweißt uns das noch mehr zusammen." Rose jedenfalls will sich auch künftig der Aufgabe stellen, Bornstedt ohne viel Geld lebenswert zu gestalten. Am Sonntag stellt er sich zur Wiederwahl – ohne Gegenkandidaten.