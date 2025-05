In Brücken-Hackpfüffel im Landkreis Mansfeld-Südharz ist ein Mann bei einem Hausbrand schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT sagte, konnte sich der 46-jährige Bewohner in der Nacht zum Donnerstag noch selbst aus dem brennenden Haus retten. Er sei dann mit einem Rettungshubschrauber in eine hallesche Klinik gebracht worden.

In Eisleben ermittelt die Polizei nach einem Brand einer Gartenlaube. Den Angaben nach ist die Datsche am Mittwoch komplett abgebrannt. Der Schaden wird mit 6.000 Euro beziffert. Der 44-jährige Laubenbesitzer erstattete Strafanzeige. Im Burgenlandkreis war die Feuerwehr in Weißenfels im Einsatz. Hier brannten Mülltonnen und ein Auto. Der Schaden am Pkw liegt bei 15.000 Euro.