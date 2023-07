Brandstiftung Brand in Hettstedt: Tatverdächtigem wird auch Sexualdelikt vorgeworfen

Hauptinhalt

In Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz soll ein Jugendlicher am Sonntag einen Brand in einem Gebäude gelegt haben. Nun teilte die Polizei mit, dass dem Jungen auch ein Sexualdelikt im Umfeld des Brandes vorgeworfen wird.