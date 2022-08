In Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz ist in der Nacht zu Mittwoch eine Frau bei einem Brand ums Leben gekommen. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, war das Feuer am frühen Morgen in der Wohnung der 86-Jährigen in einem Wohnblock ausgebrochen. Die Frau habe selbst den Notruf gewählt und sei noch ins Freie gebracht worden.