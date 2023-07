In Hettstedt (Mansfeld-Südharz) brennt seit dem frühen Nachmittag ein Wohnhaus, in dem Menschen mit Migrationshintergrund untergebracht sind. Wie Bürgermeister Dirk Fuhlert MDR SACHSEN-ANHALT sagte, wurden drei Menschen durch Rauchgasvergiftungen leicht verletzt. Insgesamt hätten 40 Menschen in dem Haus gelebt. Alle konnten laut Fuhlert in Sicherheit gebracht werden.