Hoher Schaden Brand in Hettstedter Pflegeheim: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

500.000 Euro – so hoch ist die Schadenssumme, die beim Brand in einem Pflegeheim in Hettstedt enstanden ist. Die Ermittlungen der Polizei dauern an – sie versucht derzeit herauszufinden, ob es Brandstiftung gewesen sein könnte.