Zweites Feuer innerhalb von 14 Tagen 2.000 Strohballen brennen in Sandersleben ab

In Sandersleben im Landkreis Mansfeld-Südharz sind an einem Feldweg in der Nacht zu Donnerstag 2.000 Strohballen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr habe die Ballen kontrolliert abbrennen lassen, teilte die Polizei mit. Angaben zu einer möglichen Brandursache machten die Beamten zunächst nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro.