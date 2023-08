Alte Selkemühle Nach Großbrand in Wippra: Polizei vermutet Brandstiftung

In Wippra hat die Polizei nach dem Großbrand in der Nacht zu Dienstag Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Bei dem Feuer an der alten Selkemühle war hoher Sachschaden entstanden. 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz.