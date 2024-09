Die Staatsanwaltschaft hat Einzelheiten zu einem mutmaßlichen Brandstifter in Hettstedt mitgeteilt. Der mittlerweile 16-Jährige soll vor mehr als einem Jahr in einem unbewohnten Wohnkomplex im Landkreis Mansfeld-Südharz Feuer gelegt haben. In dem bewohnten Teil lebten vor allem Migranten.