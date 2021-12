In Sachen Strukturwandel fließen in Sachsen-Anhalt die ersten größeren Fördersummen in den Landkreis Mansfeld-Südharz. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) übergibt am Mittwochnachmittag einen symbolischen Scheck über 15,6 Millionen Euro. Landrat André Schröder sagte, damit starte nun die konkrete Umsetzungsphase des Masterplans zum Strukturwandel.