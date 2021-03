Neuwahl nach knapp einem Jahr Gerbstedt braucht wieder einen neuen Bürgermeister

Am 11. April wird in Gerbstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz wieder einmal gewählt. Die Stadt braucht einen neuen Bürgermeister, nachdem der alte Bürgermeister Bernd Hartwig nach nicht einmal einem Jahr abgewählt worden war. Nun tritt er erneut an und hat sich zusammen mit den fünf anderen Kandidaten den Gerbstedtern vorgestellt.