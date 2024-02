In der Einheitsgemeinde Allstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz wird am Sonntag eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt. Noch-Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) tritt nach 20 Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl an, sondern geht in den Ruhestand.