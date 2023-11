Bildrechte: IMAGO/Jacob Schröter

Sechs Kandidaten zur Wahl Seegebiet Mansfelder Land wählt neuen Bürgermeister

05. November 2023, 10:56 Uhr

Die Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land wählt am Sonntag einen neuen Bürgermeister. Der Amtsinhaber tritt nach 20 Jahren nicht mehr an. Sechs Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge. Erreicht keiner von ihnen die absolute Mehrheit, kommt es am 3. Dezember zu einer Stichwahl.