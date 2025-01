In der Einheitsgemeinde Mansfeld sind die wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner dazu aufgerufen, am Sonntag, 26. Januar 2025, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Die Wahllokale sind seit 8 Uhr geöffnet – um 18 Uhr schließen sie.

Derzeit ist Andreas Koch (Freie Bürger Mitteldeutschland) der hauptamtliche Bürgermeister von Mansfeld. Er wurde 2018 mit 66,7 Prozent der Stimmen gewählt und setzte sich so gegen seine drei Mitbewerber durch. Bei der Bürgermeisterwahl 2025 tritt Koch ebenfalls wieder an, genau wie diese zwei weiteren Kandidatinnen und Kandidaten :

Für die Wahl müssen die Wahlbenachrichtigung und der Personalausweis oder ein anderes amtliches Dokument (wie Reisepass oder Führerschein) mit zum Wahllokal gebracht werden, um die Identität bestätigen zu können.



Sollte es zu einer Stichwahl kommen, findet diese laut amtlicher Bekanntmachung der Einheitsgemeinde am 16. Februar 2025 statt. Dafür würden vor Ort in den Wahllokalen die Wahlbenachrichtigungen nach dem Überprüfen wieder an die Bürgerinnen und Bürger mitgegeben, damit sie diese für eine mögliche Stichwahl zur Verfügung haben.