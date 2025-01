In der Einheitsgemeinde Mansfeld waren die wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner dazu aufgerufen, am Sonntag, 26. Januar 2025, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Die Wahllokale sind seit 18 Uhr geschlossen, die Stimmen werden in diesem Moment ausgezählt. 16 von 17 Wahlbezirke haben bereits ihre vorläufigen Wahlergebnisse veröffentlicht (Stand: 18:36 Uhr), außerdem fehlen die Briefwahl-Ergebnisse noch: