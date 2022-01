Mario Schneider ist auch überzeugt – davon, dass er sich nicht impfen lässt. Dass die Impfung eine Kollegin nicht schützen konnte, hat ihn in seiner Überzeugung bestärkt.

Schneider ist nicht nur Pfleger, sondern auch Bereichsleiter eines ganzen Hauses mit mehreren Pflegekräften, die er anleitet und viele Senioren für die er verantwortlich ist. "Ich habe Leute gesehen, die waren nach der Impfung von weiß bis grün im Gesicht", sagt Mario Schneider. Er sei nicht generell gegen das Impfen, habe alle Impfungen, die man als Kind so bekommen hat. Aber eben keine Corona-Impfung .

Aus seiner jahrelangen Berufserfahrung kennt er den Nutzen und die Wirkung von Impfungen. Mit den Corona-Impfstoffen ist er unzufrieden: "Ich habe das einfach anders gelernt, in der Schule, in meiner Berufsausbildung, zum Beispiel solche Grundbegriffe wie Herdenimmunisierung. Ich glaube einfach, dass wir mit diesen Auffrischungen die Herdenimmunisierung vor uns herschieben", sagt Schneider. Sollte er sich selbst mit dem Virus anstecken, hofft er auf die Kraft seines Immunsystems.

Sein Chef Florian Wend kennt die unterschiedlichen Beweggründe seiner Mitarbeiter und kann sie auch nachvollziehen: "Die meisten haben Ängste. Diese vielen verschiedenen Aussagen, die es gibt, jeder hat eine Meinung dazu, es gibt ganz viele Nachrichten oder Druck aus dem sozialen Umfeld. So entsteht Unsicherheit." Mit seinen Aufklärungskampagnen versucht er, diese Unsicherheiten abzubauen.

In der Unternehmensgruppe Wend geht man nicht davon aus, dass es wirklich zu einem Berufsverbot kommen wird. "Ich habe Mitarbeiter, die seit vielen Jahren für mich tätig sind, die einen wunderbaren Job machen, die sich nie haben etwas zu Schulden kommen lassen. Und die soll ich freisetzen? Das können wir uns nicht leisten, das kann sich die Branche nicht leisten und das wird sich auch die Gesetzgebung so nicht leisten können", sagt Wend.

Die Pflegebedürftigen sind die ersten, die einen Personalmangel in der Pflege zu spüren bekommen würden. Wend sagt: "Ich kann die Pflegebedürftigen nicht in den Betten liegen lassen, die kriegen Dekubiti, die liegen sich auf. Und da ist mir der Mensch am wichtigsten." Sollte es daher zum Äußersten kommen, sieht Wend sich gezwungen, sich dem Berufsverbot zu widersetzen.