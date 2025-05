Auch im Burgenlandkreis ist künftig eine Beflaggung an Dienstgebäuden und Schulen möglich. Das hat der Kreistag in seiner Sitzung am Montag (05. Mai) beschlossen. Demnach können auch die Europaflagge und die Flagge des Burgenlandkreises gehisst werden, wenn es mehrere Fahnenmasten gibt. Vor dem Kreistag wurden die drei Flaggen demnach noch während der Sitzung hochgezogen.