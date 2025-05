"Der Landrat, der Oberbürgermeister sowie die Bürgermeisterin und die Bürgermeister im Landkreis Wittenberg hatten gemeinsam entschieden, ab dem 23.5. an allen öffentlichen Gebäuden, an denen dies technisch möglich ist, eine dauerhafte Beflaggung vorzunehmen", heißt es in einer Mitteilung der Landkreises Wittenberg. Es sollen die Flaggen der Europäischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und der jeweiligen Kommune gehisst werden.