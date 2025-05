In Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz wird seit Montag beflaggt und das am Historischen Rathaus. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hatte bereits Ende April mitgeteilt, Landrat André Schröder (CDU) habe eine entsprechende Anweisung erlassen. Der Umgang mit Nationalsymbolen wie der deutschen Flagge könne Identität stiften, erklärte Schröder in der Ankündigung. Dort, wo es einen Fahnenmast gebe und alle weiteren technischen Voraussetzungen erfüllt seien, solle die Fahne deshalb wehen. Bisher gab es die Beflaggung nach Angaben des Kreises nur an Feier- oder Trauertagen.

Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock