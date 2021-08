Innerhalb von vier Tagen werden die Profi-Radfahrer von Nord nach Süd durch Deutschland fahren. Am Donnerstag startete die Tour, am Freitag führt dann die zweite Etappe über 185 Kilometer von Sangerhausen bis nach Ilmenau in Thüringen. Sangerhausens Oberbürgermeister Sven Strauß freut sich auf das Fahrradfestival, das wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden war. "Natürlich ist es nicht ganz uneitel, aber auch schön, wenn die Stadt Sangerhausen in einem Atemzug genannt wird mit Städten wie Nürnberg oder Stralsund", sagte er. In Stralsund startet die Tour, in Nürnberg endet sie am Sonntag.

Oberbürgermeister Sven Strauß freut sich über die große Aufmerksamkeit für seine Stadt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK