Das Schwimmenlernen ist dabei wichtiger denn je – denn zuletzt hat die Zahl der Badetoten in Sachsen-Anhalt entgegen dem deutschlandweiten Trend zugenommen. So sind im Jahr 2021 in Sachsen-Anhalt nach DLRG-Angaben zwölf Menschen ertrunken. Das waren dreimal so viele Menschen wie im Jahr zuvor. Bundesweit nahm die Zahl der Badeunfälle und der Badetoten derweil ab.

Gemeinsame Abende nach dem Dienst

Bei der DLRG-Ortsgruppe in Hettstedt liegt der Reiz am Engagement derweil auch in der sozialen Komponente. "Man lernt sehr viele verschiedene Leute kennen", sagt Adina Dolny, die seit neun Jahren bei der DLRG dabei ist. Vom Kitaprojekt bis zum Bootfahren, übers Tauchen oder schwimmen – es sei für alle etwas dabei, erzählt Dolny. Bei der DLRG in Hettstedt wird unter anderem das Rettungsschwimmen geübt. Bildrechte: MDR/Nicole Franz

Lea Wirth ist sogar schon seit 14 Jahren bei der DLRG. Sie sagt, die Arbeit sei sehr abwechslungsreich, und man komme mit vielen Menschen auf unterschiedlichen Ebenen zusammen. Auch Abende nach dem Dienst gemeinsam zu verbringen, gehöre dazu.

Sorge wegen hoher Energiekosten

Steffen Schaaf, Vorstand der DLRG in Hettstedt Bildrechte: MDR/Nicole Franz Die Ortsgruppe in Hettstedt trainiert in einem privaten Bad. Durch die Energiekrise macht sich der Ortsgruppen-Vorstand Steffen Schaaf Sorgen, dass das Schwimmbad schließen muss – das Training würde dann ausfallen. "Ich wünsche mir, dass wir hier weiterarbeiten können, dass wir mehr Mitglieder bekommen, dass wir weiter Rettungsschwimmer ausbilden können und dass sie genauso mit Elan und Enthusiasmus das weiter betreiben, wie ich das in den letzten 30 Jahren versucht habe, aufzubauen", sagt Schaaf.