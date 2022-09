Durchsuchungen Kiloweise Drogen in Sangerhausen gefunden

Polizei, LKA und Staatsanwaltschaft haben bei Durchsuchungen in Sangerhausen am Donnerstag große Mengen Chrystal Meth, Marihuana und MDMA gefunden. Die Ermittler sind dabei auf weitere Verdächtige gestoßen, sodass die Razzien am Freitag im Harz fortgesetzt wurden.