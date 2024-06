Wenn das Horn erschallt, dann gehen beim Veteran noch immer die Alarmglocken an. Na gut, ganz so schnell wie vor 80 Jahren ist er nicht mehr am Spritzenhaus. Das ist diesmal aber auch nicht nötig. Denn das Blaulicht wird heute nicht wegen eines Notfalls, sondern eigens für das Ehrenmitglied und sein seltenes Jubiläum eingeschaltet.