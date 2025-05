Brand in Eisleben: Neun Menschen verletzt

Bei einem Gebäudebrand in Lutherstadt Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz sind 25 Bewohner evakuiert worden. Neun von ihnen wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen waren aus bisher unbekannter Ursache in der Nacht in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der August-Bebel-Straße entstanden.