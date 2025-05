Nach einem Großbrand in einem Wohnhaus in Lutherstadt Eisleben im Landkreis Mansfeld-Südharz können 25 Menschen vorerst nicht in ihre Wohnungen zurück. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch mitteilte, bleibt das Haus eines Vermieters aus Wernigerode bis auf Weiteres unbewohnbar. Das Gebäude sei so verraucht und beschädigt, dass es erst in der kommenden Woche begutachtet werden kann.