Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Jugendlichen, der am Montag in Eisleben seinen Freund als verschüttet und verletzt gemeldet hatte, läuft weiter. Das bestätigte die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag. Der 13- bis 15-Jährige hatte im abrissreifen ehemaligen Bergbau-Krankenhaus einem Mitarbeiter der Baustelle aufgeregt von seinem verletzten Freund erzählt. Dann war er weggerannt.

Die Polizei Eisleben bittet um Hinweise zum "hinweisgebenden Jugendlichen". Eventuell habe er sich mittlerweile einem Elternteil anvertraut. Man wolle ausschließen, dass sein mutmaßlicher Freund in Gefahr sei.

Möglicherweise "Dumme-Jungen-Streich"

Trotz intensiver Suche fanden die Einsatzkräfte niemanden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bisher haben sich laut Pressesprecherin des Polizeireviers, Stefanie Elste, noch keine Zeugen gemeldet. Auch gebe es keine auf den möglicherweise vermissten Jungen passende Vermisstenmeldung.



"Es kann sein, dass es sich um einen Streich handelt, das können wir mit dem jetzigen Kenntnisstand nicht ausschließen", so die Pressesprecherin. Es gebe zu viele Eventualitäten. Vielleicht habe sich tatsächlich ein Freund verletzt, der aber in der Lage gewesen sei, wegzulaufen.

Die Fahndungsmeldung der Polizei "Heute Morgen (Montag, 4.7.22) teilte gegen 7 Uhr ein augenscheinlich sehr aufgeregter 13- bis 15-jähriger Junge einem Mitarbeiter einer Baustelle mit, dass sein Freund im Bergbau-Krankenhaus verschüttet wurde und nun verletzt sei.



Danach rannte dieser von der Kasseler Straße in Richtung Breiter Weg weg. Seitdem suchen die eingesetzten Kräfte intensiv nach einer möglicherweise verletzten Person im "Bergbau-Krankenhaus", sowie im Umkreis.



Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem hinweisgebenden Jugendlichen. Weiterhin bittet die Polizei um Hinweise, ob ein Kind/Jugendlicher vermisst wird.



Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthalt des Zeugen, sowie zu einer möglichweise vermissten Person richten Sie bitte an das Polizeirevier Mansfeld-Südharz, Telefon 03475/670-293, oder jede andere Polizeidienststelle."

Leichenspürhunde und Trümmerhunde im Einsatz

Am Montag hatten Polizei und Feuerwehr bis 21 Uhr mit Wärmebildkameras und Spürhunden die Baustelle abgesucht. Mit Plänen und Grundrissen, auf denen auch die Kellerräume verzeichnet sind, wurde den ganzen Tag das komplette Objekt auf den Kopf gestellt. Die Fährtenhunde hatten laut Polizei immer an derselben Stelle angeschlagen – dort, wo sich aus Schutt ein Trichter gebildet hatte. "Da wurde alles abgetragen und angeschaut", so die Polizeisprecherin. Für die Suche am Montag wurden auch Spürhunde eingesetzt. Bildrechte: IMAGO/Steffen Schellhorn