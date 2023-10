Insolventer Spielzeughersteller Haba will Standort Lutherstadt Eisleben aufgeben

Der Spielzeughersteller Haba hat im September Insolvenz angemeldet und nun sein Sanierungskonzept vorgestellt. Das Ergebnis: Das bayerische Unternehmen will das Werk in Eisleben aufgeben. 110 Menschen sind an dem Standort davon betroffen.